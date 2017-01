Lamar Odom gesteht: "Ich will meine Frau zurück!"

Als die Ehe von Khloé Kardashian und Lamar Odom zerbrach, ging der Kardashian-Sproß durch die Hölle. Lamar war ihre große Liebe. Sie wollte mit ihm eine Familie gründen und den Rest ihres Lebens verbringen.

Khloé Kardashian ist wieder verliebt

Mittlerweile ist Khloé Kardashian aber endlich über ihren Ex hinweg. Sie konzentriert sich nicht nur auf ihre Karriere und hat sich einen super heißen "Revenge Body" antrainiert. Khloé ist auch wieder verliebt. Seit einigen Wochen turtelt sie mit dem attraktiven Basketballspieler Tristan Thompson. Khloé Kardashian könnte momentan wohl nicht glücklicher sein. Doch jetzt taucht plötzlich ihr Ex wieder auf und macht eine überraschende Erklärung!

Lamar Odom will Khloé Kardashian zurück

In der amerikanischen Show "The Doctors" fragte der Moderator, wie der Sportler seine Zukunft sieht. Die Antwort von Lamar Odom kam zwar nach einer kurzen Pause, dafür aber klar und deutlich: "Die Wahrheit? Ich will meine Frau zurück!" Bereut er etwa die Trennung und merkt jetzt endlich, was er an seiner Frau hatte?

Drogen und Abstürze dominierten das Leben von Lamar Odom

Seit der Trennung machte Lamar Odom nur durch Abstürze und Skandale Schlagzeilen. Er wäre nach einer durchzechten Nacht samt Alkohol, Drogen und Prosituierten sogar fast gestorben. Mittlerweile ist er wieder clean und will sein Leben komplett umkrempeln. Er will als Trainer durchstarten. Und eben seine Frau zurück! Doch ob Khloé Kardashian sich nach den vielen Skandalen und dem gebrochenen Herzen noch einmal auf ihren Ex einlässt? Das ist wohl fraglich...