Lance Armstrong hat sich mit Anna Hansen verlobt - Endlich mal wieder gute Nachrichten für Lance Armstrong. Er wird seine Freundin Anna Hansen heiraten. Das verkündete die Radsport-Legende jetzt auf Instagram. "Sie hat 'Ja' gesagt!", kommentiert er das Foto von sich und Anna, auf dem sie gut sichtbar einen beachtlichen Klunker am linken Ringfinger trägt.

Ein Beitrag geteilt von Lance Armstrong (@lancearmstrong) am 23. Mai 2017 um 20:24 Uhr

Doch das wurde auch langsam Zeit. Immerhin haben Lance Armstrong und Anna Hansen bereits zwei gemeinsame Kinder. Olivia ist sechs Jahr, Max ist sieben Jahre alt. Seit fast neun Jahren sind sie schon ein Paar. In einem solchen Zeitraum war so manches Paar schon wieder geschieden. Dreimal, wenn man in Promi-Ehen rechnet.

Für Lance Armstrong wird es die zweite Hochzeit sein. Mit Kristin Richard war er fünf Jahre lang verheiratet ehe sie sich 2003 scheiden ließen. Mit ihr hat er seinen ältesten Sohn Luke (17) und die Zwillinge Grace Elisabeth (15) und Isabell Rose (15).

Ende der 90er Jahre erkrankte der bereits erfolgreiche Radsportler an Krebs. Über lange Zeit kämpfte er sich zurück und gewann unter anderem siebenfach die Tour de France. Doch 2012 kam es richtig Dicke für ihn. Der legendäre Sportler wurde des Dopings überführt und die spektakulären Tour de France Siege wurden ihm allesamt aberkannt.