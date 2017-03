Larissa Kerner: Nenas Tochter steht auch auf Frauen

Auch wenn Larissa Kerner zwei Kinder von zwei Männern hat, will sie sich in der Liebe nicht festlegen. Im Gespräch mit Bild Online gestand sie nun, dass sie bisexuell ist.

"Ich liebe Männer und ich liebe Frauen“, so die 26-Jährige. "Ich habe immer schon gemerkt, dass ich mich in mehrere Menschen gleichzeitig verlieben kann“. Ihrem Geständnis fügt sie außerdem hinzu, dass sie derzeit in einer lockeren Beziehung stecke. Ob es sich dabei um einen Mann oder eine Frau handelt, will sie allerdings nicht verraten.

Kerner sitzt momentan mit ihrer Mutter Nena in der Jury von „The Voice Kids“ und verriet kürzlich sogar, wie das Leben als Kind eines Superstars war und ist.