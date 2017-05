Larissa Marolt bekommt Rolle bei "Sturm der Liebe"

Larissa Marolt wird jetzt Soap-Star: Die quirlige Österreicherin hat eine Rolle in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" ergattert. Bereits ab August wird sie in der Serie zu sehen sein.

Es soll sich bei ihrer Rolle sogar um ein langfristiges Engagement handeln. Larissa mimt die skandinavisch-österreichische Ärztin Alicia Lindbergh darstellen. Die Geschichte: Sie reist zum „Fürstenhof“, um ihre Beziehung zu Christoph Saalfeld zu retten. Allerdings erwartet sie dort eine böse Überraschung.

Dschungelcamp: Die besten Sprüche von Larissa Marolt

Voraussichtlich ab 10. August wird sie zum ersten Mal bei "Sturm der Liebe" in Erscheinung treten. Etwa zeitgleich müssen die Fans der Serie allerdings auch einen Ausstieg verkraften: Dietrich Adam, der Friedrich Stahl spielt, wird die Soap verlassen.

Schon ab dieser Woche wird Larissa Marolt in einer ganz anderen Rolle im TV zu sehen sein: Zusammen mit Pietro Lombardi, Oliver Pocher & Co. kämpft sich das toughe Model in der ProSieben-Show "Global Gladitor" durch eine Weltreise.