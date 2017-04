"Lasko – Die Faust Gottes" gehört definitiv zu eine der kultigsten RTL-Serien! Durch die Action-Produktion wurde Schauspieler Mathis Landwehr deutschlandweit bekannt. 2010 wurde die Sendung allerdings abgesetzt. Was hat der TV-Star nach dem Aus der Serie gemacht?

"Lasko" lief bis 2010 auf RTL. Foto: APress / imago

Als "Lasko" 2009 zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, entwickelte sich die Serie schnell zum Überraschungserfolg, auch dank der außergewöhnlichen Geschichte. Mathis Landwehr verkörpert darin den Soldaten Lasko, der nach einem traumatischen Erlebnis im Kosovo seinen Dienst beendet und Mönch in einem Kloster wird. Dort erhält er eine Ausbildung in Kampfkünste und wehrt so von Folge zu Folge allerhand Bösewichte ab.

Schon in der Serie zeichnete sich Mathis Landwehr durch seine besondere Fitness aus. Bei den Taurus World Stunt Award wurde er in der Kategorie "bester Fight" nominiert. Obwohl die Serie nur zwei Staffeln lang auf RTL lief, war sie beim Publikum sehr beliebt und verdiente sich sogar eine Nominierung beim Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Serie".

Mathis Landwehr ist immer noch als Schauspieler aktiv

Sieben Jahre nach dem Ende der Serie beweist Mathis Landwehr bei Instagram, dass er immer noch super fit ist und präsentiert dort seinen Hammer-Body!

Der 36-Jährige stählt aber nicht nur seinen Körper, sondern ist auch immer noch als Produzent und Schauspieler aktiv. So war er nach Absetzung der Serie unter anderem in "SOKO Stuttgart" und "Notruf Hafenkante" zu sehen. Zudem gründete er 2011 gemeinsam mit Sascha Girndt die Produktionsfirma Roundhousefilm GmbH.

Sein neustes Projekt spricht ein ganz aktuelles Thema an: Der Actionthriller "Immigration Game" beschäftigt sich mit der Frage, was passieren würde, wenn die Zukunft von Flüchtlingen in einer Reality-Show entschieden werden würde. Mathis Landwehr spielt in dem Streifen, der im Februar Weltpremiere feierte, eine der Hauptrollen.