Lauren Conrad zeigt ihre riesige Babykugel

Was für eine Babykugel! Anfang des Jahres verriet MTV-Star lauren Conrad, dass sie und ihr Mann William Tell ein Baby erwarten. Jetzt zeigt sie stolz ihren XL-Babybauch.

Lauren Conrad: "Babymoonig!"

"Ich habe da so ein Gefühl, dass 2017 das bisher beste Jahr für mich werden könnte...", freute sich Lauren Conrad und zeigte stolz ein Ultraschallbild. Mittlerweile ist sie kugelrund. Zu dem süßen Babybauchbild schreibt sie: "Babymooning und so tun als sei meine Limonade ein Margarita." Babymooning nennt man in Amerika einen letzten Urlaub, den man vor der Geburt macht.

Ein Beitrag geteilt von Lauren Conrad (@laurenconrad) am 30. Mär 2017 um 14:06 Uhr

Lauren Conrad genießt ihre Schwangerschaft

Scheint als lässt es sich Lauren Conrad so richtig gut gehen. Sie genießt die Rihe, bevor das Baby ihr ganzes Leben auf Trab bringt.

"The Hills"-Star Lauren Conrad ist schwanger

Seit 2014 ist Lauren Conrad mit ihrem mann verheiratet. Mit dem Nachwuchs wollten sie erstmal warten. Denn Lauren und William wollten ihre Honeymoon-Phase genießen. "Wir fühlen uns jetzt als richtige Familie. Niemand drängt uns. Wir sind immer noch in unserem ersten Ehe-Jahr. Wir genießen es", erklärte sie ein halbes Jahr nach ihrer Hochzeit. Jetzt ist die Honeymoon-Phase vorbei und der Countdown für die kleine Familie läuft...