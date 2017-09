Laurence Fishburne: Scheidung nach 14 Jahren Ehe - Oh nein! Ging Gina Torres etwa fremd? Obwohl sie mit Schauspieler Laurence Fishburne verheiratet ist, sah man sie kürzlich mit einem anderen Mann. Doch wie sich jetzt herausstellte, tut sie nichts "verbotenes". "Schweren Herzens haben Laurence und ich uns leise getrennt und im frühen Herbst des vergangenen Jahres begonnen, unsere Ehe aufzulösen", erklärt sie der Us Weekly.

Sie sind also nicht nur getrennt, sondern auch schon so lange nicht mehr zusammen, dass ein neuer Partner nichts all zu dramatisches für den Ex sein sollte. Zudem berichtet die Frau von Matrix-Star Laurence Fishburne, dass die Trennung sehr freundschaftlich verlaufen sei. "Es gibt keinen Sündenbock. Nur eine Liebesgeschichte mit einem anderen Ende, als einer von uns erwartet hätte."

Laurence Fishburne und Gina Torres haben eine gemeinsame Tochter. Er brauchte zwei weitere Kinder aus einer vorherigen Beziehung mit in die Ehe. Bislang äußerte er sich nicht zu der Trennung.