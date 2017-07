Lehrerin drehte Sex-Video mit Schüler (16)

In den USA hat sich ein unglaublicher Fall an einer Schule ereignet. Ekatherine Pappas unterrichtete Spanisch an der Franklin High School in Baltimore. Nun ist Schluss, denn die 25-Jährige sitzt in U-Haft!

Die Lehrerin soll nämlich einen 16-jährigen Schüler verführt haben. Mindestens drei Mal hatten die beiden Sex und es wurde mindestens ein Video gemacht. Der Clip kursierte zunächst unter Mitschülern, hat sich dann aber auch bei anderen Lehrern und schließlich der Schulleitung herumgesprochen.

Wenige Wochen später war sie ihren Job als Lehrerin an der Schule los. Kurz danach stellte sich die 25-Jährige auch der Polizei. Als sich die Lehrerin dem Schüler annäherte, war sie erst einen Monat an der Schule. Nach einer einjährigen Haftstrafe sind die weiteren Jahre auf Bewährung.