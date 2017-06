Lehrerin verführte drei ihrer Schüler zum Sex!

Diese Mathelehrerin verlegte ihren Unterricht ins Schlafzimmer! Erin McAuliffe, die seit einem Jahr an der Rocky Mount Preparatory School unterrichtete, verführte drei ihrer Schüler zum Sex! Jetzt wurde die 25-Jährige angeklagt.



An der Schule, an der 1300 Schüler in 12. Jahrgängen unterrichtet werden, sorgten die pikanten Affären der jungen Lehrerin natürlich für einen Skandal. Wie US-Medien berichten, waren alle drei Schüler minderjährig. Zwei sollen 17, einer 16 Jahre alt sein.



Scheinbar hat Erin McAuliffe ihre verbotenen Abenteuer nicht genug geheim gehalten. Bereits seit längerer Zeit gab es Gerüchte um Sex-Treffen der Lehrerin mit ihren Schülern. Nachdem sich die Hinweise konkretisierten, rief die Schulverwaltung die Polizei.

Erin McAuliffe: Sex-Lehrerin in drei Fällen angeklagt!

Daraufhin nahm diese die Ermittlungen auf und befragte die Beschuldigte und mehrere Schüle sowie Lehrer. Am 4. Mai entließ die High School die junge Frau. Wenig später wurde sie von der Polizei verhaftet.



Seitdem die krassen Vorwürfe an die Öffentlichkeit gelangt sind, sitzt die 25-Jährige im Bezirksgefängnis. Die Kaution wurde auf 20.000 Dollar festgesetzt.

Schon am Montag soll Erin McAuliffe zum ersten Mal zu den Anschuldigungen Stellung beziehen. Die Anklage lautet auf drei Fälle von sexuellen Beziehungen zu Schülern und ein Fall von Missbrauch von Schutzbefohlenen.