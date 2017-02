Lena Gercke: Emotionaler Abschied von ihrem Vater!

Die traurige Nachricht, dass ihr Vater verstorben ist, hat Lena Gercke schwer getroffen. In dieser schweren Zeit steht ihr nun ihr Freund Kilian Müller-Wohlfahrt bei, der auch in der Traueranzeige in der „Wetzlarer Neuen Zeitung“ unter den Familienmitgliedern und Freunden erwähnt wurde. In der Anzeige heißt es: „Mein Herz das blutet immer noch sehr, denn diese Trennung ist für mich schwer. Er war der Mittelpunkt unserer Familie, wir vermissen ihn sehr.“ Doch nun hat Lena Gercke via Instgram gezeigt, wer ihr eine große Stütze in ihrer Trauer ist: „Wenn du denkst, dass deine Welt auseinanderbricht, ist alles was zählt, die eine Person, die dich zurück zum Leben erweckt.“

Lena Gercke bekommt Unterstützung von ihrem Freund und ihren Fans

Dazu hat Lena Gercke ein gemeinsames Foto von sich und ihrem Liebsten Kilian Müller-Wohlfahrt gepostet. Das Bild ist schwarz-weiß, drauf ist das Paar von hinten zu sehen, wie es einen Weg entlang geht. Natürlich versuchen auch die Fans der einstigen GNTM-Gewinnerin ihr Idol aufzuheitern und sprechen dem blonden Model ihr tiefstes Mitgefühl aus und zeigen ihr, dass sie icht alleine ist. Ein User schreibt: „Mein tiefempfundenes Beileid. Ich kann den Schmerz nachvollziehen. Mein Vater starb vor 3 Jahren, im Alter von 62. Sie sind nicht allein Frau Gercke. Es gibt so viele Menschen die Ihnen halt und Kraft geben.“ Übrigens nicht der einzige Kommentar dieser Art. Es scheinen einige Follower von Lena Gercke viel zu früh ein Elternteil verloren zu haben und spenden sich nun gegenseitig Trost.