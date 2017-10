Lena Gercke: Schockierende Vorwürfe von Thore Schölermann

In einem Interview redet „The Voice“-Moderator Thore Schölermann Klartext und packt über seine Kollegin aus...

Er wird von allen geliebt: Thore Schölermann ist die gute Seele der Erfolgsshow „The Voice of Germany“ (donnerstags ProSieben, samstags Sat.1, 20.15 Uhr). Geduldig, souverän und freundlich betreut er backstage die Familien der nervösen Kandidaten. Genauso aufrichtig spricht der Moderator jetzt über seine erste Reaktion, als Lena Gercke ihm im Herbst 2015 als Co-Moderatorin an die Seite gestellt wurde: „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich damit von Anfang an einverstanden war.“ Rums!

Thore Schölermann nimmt kein Blatt vor den Mund

Ist das gute Verhältnis der beiden vor den Kameras etwa bloß gespielt? Tobt hinter den Kulissen ein erbitterter Moderatoren-Zoff? Oder störte den Iserlohner im Vorfeld das der Blondine nachgesagte divenhafte Verhalten? Dazu äußert sich der 33-Jährige nicht weiter, versucht zu relativieren: „Als Team verkaufen wir das Format in manchen Situationen besser.“ Ja, in manchen Situationen... Scheint, als seien sich beide auch nach zwei Jahren gemeinsamer Moderation nicht besonders grün. Aktuelle Backstage-Fotos zeigen Thore und Lena nicht besonders vertraut. Zudem sucht man gemeinsame Posts meist vergebens.

„Ich glaube, es ist ganz wichtig, immer mal wieder einen Schuss vor den Bug zu bekommen, der einen durchrüttelt und klarmacht: Es gibt genügend andere, die deinen Job auch machen wollen“, sagt Thore im Interview mit der „SZ“. Worte, die fast wie eine Ansage in Richtung Lena wirken – ohne dass er einen konkreten Adressaten nennt. Ist ihm seine Kollegin etwa zu abgehoben? Doch um das direkt zu sagen, ist Thore zu professionell. Er drückt es lieber so aus: „Meinen Job bei ‚The Voice‘ (...) kann sicherlich nicht jeder, aber auch jemand anders machen. Und es wird der Tag kommen, an dem ich ersetzt werde.“ Ob Lena da genauso reflektiert ist?