Lena Gercke: So süß sah sie in ihrer Jugend aus

Lena Gercke: So süß sah sie in ihrer Jugend aus

Da werden Erinnerungen wach...

Bei den Worten "Lavalampe" und "Britney Spears" dürfte sich so mancher spontan in seine Jugend zurückversetzt fühlen - so auch Lena Gercke!

Die GNTM-Gewinnerin überraschte ihre Fans auf Instagram mit einem süßen Schnappschuss aus ihrer Jugend und gab dabei so einiges über sich preis.

Auf ihrem Account postete Lena Gercke ein Foto, auf dem sie als Jugendliche mit einem Gipsarm in ihrem Kinderzimmer steht, ein Britney Spears-Poster, bunte Plüschkissen und eine Lavalampe sorgen für die perfekte Teenie-Stimmung!

A post shared by Lena Gercke (@lenagercke) on Jul 21, 2017 at 1:43am PDT

"Habe ich gerade gefunden!!", schreibt das Model aufgeregt zu dem Schnappschuss und fügt mit lachenden Smileys hinzu:

"Das bin ganz ich... hatte immer einen gebrochenen Arm und war immer großer Britney-Fan!"

Klar, dass auch die Fans ganz begeistert sind von dem privaten Einblick in Lena Gerckes Teenietage:

"So schön 90er! Mega!", freut sich ein Follower des Models, "Sehr cool, sogar mit einem Wickelrock!" und "Danke für soviel Echtheit und Offenherzigkeit! Daumen hoch!", finden auch andere.

Eins ist jedenfalls klar, ihre Fans scheinen von ihrem Britney-begeisterten Teenie-Ich genau so angetan zu sein wie von der heutigen erfolgreichen Model-Lena Gercke!