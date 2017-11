Lena Gercke: Wird sie bald Mama?

Seit ihrem Sieg bei "Germanys Next Topmodel" im Jahr 2006 ist Lena aus der Medienwelt nicht wegzudenken. Neben Modeljobs ist die 29-Jährige ebenfalls als Designerin und Moderatorin tätig. Seit zweit Jahren ist sie glücklich mit dem Sportarzt Ki­li­an Mül­ler-Wohlfahrt liiert. Gemeinsam lebt das Paar im Nordosten von München. Aber wie sieht es mit der Familienplanung des Models aus?

Lena ist bereits Tante

Wie kürzlich bekannt wurde, ist Lena bereits Tante. Ihre Schwester brachte den Kleinen Ende 2016 zur Welt. Aber wie sieht es mit der eigenen Familienplanung aus? Durch ihre Jobs ist Lena viel unterwegs. Einen Babywunsch schließt die Blondine allerdings grundsätzlich nicht aus.

Lena ist vernarrt in ihren Neffen

Wie Lena "Bunte" verriet, ist sie regelrecht vernarrt in ihren kleinen Neffen. Weckt das Kind ihrer Schwester bereits die ersten Muttergefühle in ihr? Wie sie erzählt, genießt sie momentan die Zeit als Tante in vollen Zügen. Auf die Frage, wie es mit ihrer Kinderplanung aussehen würde antwortet das Model: "Mal schauen". Nach einem kategorischen "nein" klingt das jedenfalls nicht.