Lena Meyer-Landrut beendet das Liebes-Versteckspiel

Sieht ganz so aus als hätte Lena Meyer-Landrut jetzt Gefallen daran gefunden, ihre Fans an ihrem Liebesglück teilhaben zu lassen. Vor kurzem veröffentlichte die Sängerin zum allerersten Mal ein gemeinsames Foto mit ihrem Freund Max. Heute folgt nun das nächste Liebesfoto auf ihrem Instagram-Account.

Jahrelang achtete sie penibel genau darauf ihn aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Jetzt hat sie genug davon! Gegenüber dem ‚Grazia’-Magazin erklärt sie, weshalb sie sich plötzlich dazu entschieden hat, Fotos von sich und Max zu zeigen. "Das Versteckspiel ist mir zu anstrengend geworden. Wenn ich demnächst auf einer Veranstaltung bin und mit meinem Freund dahin gehen will, dann mache ich das auch und lasse mir das nicht mehr nehmen", so die 25-jährige.

Mit ihrem Freund ist Lena bereits seit mehreren Jahren zusammen. Aber so richtig Spaß macht eine Liebesbeziehung eben erst, wenn man das ganze Leben miteinander teilen kann. Deswegen will Lena jetzt auch kein Geheimnis mehr um ihren Freund machen. Verliebt schreibt sie zu ihrem neusten Foto den Hashtag „Liebe ist alles, was du brauchst“. Ein eindeutiges und sehr romantisches Statement!