Lena Meyer-Landrut: Schockierende News! Tour und Album abgesagt

Ihre Fans sind geschockt! In einem Youtube-Video beichtet Lena, dass sie ihre Tour-Pläne im nächsten Jahr sowie ihr neues Album erstmal auf Eis gelegt hat. Sie sei noch nicht bereit dazu, ihre neue Musik mit ihren Fans zu teilen. Befindet sich Lena gerade in einer Karriere-Krise?

Lena entschied im Spätsommer ihr Album abzusagen

In dem Youtube-Video möchte Lena ihre Fans auf den neusten Stand bringen. So erzählt sie, dass sie seit vergangenen Jahr Oktober an ihrem neuen Album arbeiten würde. Im Spätsommer dieses Jahres habe sie jedoch für sich entschieden, dass Album noch nicht zu veröffentlichen. Sie ist mit der bisherigen Arbeit nicht zufrieden. So sagt sie: "Ich habe mich nicht wohl gefühlt, ich habe mich nicht sicher gefühlt. Ich habe das Gefühl, dass ich das was ich bis zu dem jetzigen Zeitpunkt gemacht habe einfach nicht richtig ist. Es hat sich einfach nicht so angefühlt als ob ich das mit euch teilen möchte (...)."

Lena steckte in einer kreativen Krise

Ebenfalls verriet Lena ihren Fans, dass sie sich während ihrer Album-Arbeit in einer kreativen Krise befand. Momentan befinde sie sich in einem Findungsprozess, in dem sie vieles über Bord geworfen hat. So sagt sie ebenfalls: "Es ist ein wilder Prozess mit vielen Gefühlen, vielen Gedanken." Ihr Ziel sei es Musik zu machen, die sie lieben würde, die ehrlich ist und ihr aus dem Herzen spricht. Nur so könne sie ihre Arbeit mit ihren Fans teilen.

Lena geht nicht auf Tour

Ihre Tour im Februar 2018 sagte Lena erstmal ab. So sagt sie: "Am Ende soll es doch etwas sein, was toll wird und womit alle glücklich und happy sind. Leider hat das zur Folge, dass die Tour im Februar einfach wenig Sinn macht." Die Tour soll auf nächstes Jahr Oktober oder November verschoben werden. Die Tickest sollen für ihre Fans erhalten bleiben. Lena sagt ebenso, dass sie sich durch ihre ehrlichen Worte Verständnis von ihren Fans erhofft. Sie würde sich freuen, ihre Fans auf ihrer nächsten Tour wieder zu sehen.