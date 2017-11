Lena Meyer-Landrut: Sexuelle Belästigung durch alte Männer

Lena Meyer-Landrut liebt ihre Fans und ihre Fans lieben Lena. Jeder Star freut sich über eine positive Resonanz und Komplimente, so auch Lena. Doch geht die Zuneigung von Lenas Fans jetzt ein wenig zu weit? Auf Facebook wir deutlich, dass vor allem Lenas männliche Fans im fortgeschrittenen Alter Interesse an der schönen Brünetten zeigen. Mit anstößigen Kommentaren zeigen sie ihre Vorliebe für die Sängerin. Lena könnte ihre Tochter sein!

Lena Meyer-Landrut lüftet Baby-Geheimnis!

Lenas männliche Fans sind alt

Auf Lenas Facebook-Profil tummeln sich eine Vielzahl von Männern, die ihr Vater sein könnten. Es gibt kaum ein Foto der Brünetten, unter dem kein Kommentar der männlichen Ü-50-Generation zu finden ist. So schreiben ihre Followers: "Sehr sexy", "Auch ein Kaktus kann schön sein! - Wenn man so ein süßes Mädchen davor setzt!" oder "gefangen im Labyrinth der Leidenschaft". Auch ihren anderen Fans scheint der „alt-Männer-Überschuss“ auf zu fallen. So schreibt ein Facebook-User: "Creppy alte Männer incoming."

Lena nimmt es anscheinend gelassen

Die Resonanz der älteren Männer scheint Lena nicht zu stören. Sie lässt sich durch die anzüglichen Kommentare nicht verunsichern. So postet sie weiterhin Bilder von sich, auf denen sie mit einem makellosen Aussehen überzeugt. Was sie über ihre männlichen Fans denkt, ist nicht bekannt.