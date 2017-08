Lena Meyer-Landrut: Shitstorm gegen ihren neuen Song - Genetikk ist eine Rap-Band. Drei Typen mit Masken. Schon die Optik verrät, dass es sich hier um Rap der etwas härteren Gangart handelt. Den Fans von Lena Meyer-Landrut macht es kaum etwas aus, dass sich das Influencer/Pop-Prinzesschen mit den Bad Boys für die Single "Lang lebe die Gang" zusammentut.

Den Fans der Saarländer Rap-Gruppe passen die seichten Töne von Lena natürlich gar nicht und sie laufen Sturm in den Social-Media-Kanälen der Band. "Lena war ein Fehler", findet jemand. "Mir gefiel der Song, bis Lena eingesetzt hat", kommentieren so oder so ähnlich gleich mehrere.

Ein gewagter Versuch der Band, ihre Musik einer breiteren Masse zugänglich zu machen, der anscheinend nicht so zündete, wie er sollte und das obwohl der Song in Deutschland der Titelsong zum Netflix-Hit "Defenders" ist.

Wie L'Oreal-Testemonial und Influencerin Lena Meyer-Landrut in den Rap-Kosmos der Band passen soll, will vielen der Genetikk-Fans nicht so richtig einleuchten und das lassen sie vor allem Lena auch spüren.