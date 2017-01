Lena Meyer-Landrut spricht erstmals über ihren Freund

Es war eine absolute Premiere. Lena Meyer-Landrut zeigte ihren Freund auf Facebook. Zwar nur von hinten, aber für sie war das ein großer Schritt. Bis dato zog sie eine klare Grenze. Es ging niemanden etwas an, ob sie vergeben ist, oder nicht, geschweige denn, an wen.

In der Grazia geht Lena Meyer-Landrut noch einen Schritt weiter und spricht erstmals öffentlich über ihren Freund: "Das Versteckspiel ist mir zu anstrengend geworden. Wenn ich demnächst auf einer Veranstaltung bin und mit meinem Freund da hingehen will, dann mache ich das auch und lasse mir das nicht mehr nehmen."

Ein von Lena (@lenas_view) gepostetes Foto am 12. Jan 2017 um 3:17 Uhr

Damit hätte bei ihr wohl keiner gerechnet. Bislang hielt sie sich an die strikte Schule von Mentor Stefan Raab. Der vermied in seiner gesamten TV-Karriere, dass Details über seine familiären Verhältnisse an die Öffentlichkeit kommen.

Von dieser extremen Trennung von Privatleben und Beruf scheint Lena nun aber genug zu haben und weicht bei sich selbst die Grenzen etwas auf. „Nach wie vor werde ich nicht alles aus meinem Leben erzählen, aber der Druck ist von mir abgefallen“, erklärt sie. „Mir ist Ehrlichkeit wichtig. Das steht über allem!“

Nach sechs Jahren Beziehung ist es auch durchaus verständlich, dass die junge Sängerin ihre große Liebe nicht mehr derart unter Verschluss halten möchte.