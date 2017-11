Lena Meyer-Landrut: Tränen-Drama im TV

Hoppla, so nah am Wasser gebaut kennt man Lena Meyer-Landrut ja gar nicht! Doch in der Vox-Show „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ kullern bei der sonst so frechen und gut gelaunten Sängerin regelmäßig die Tränen.

Lena Meyer-Landrut: Mager-Schock!

Klar, es ist nicht das erste Mal, dass sich ein Künstler während der Musiksendung emotional zeigt. Doch Lena wirkt irgendwie verunsichert und überfordert! Kann es sein, dass sich die ESC-Ikone eingeschüchtert fühlt? Schließlich betonte sie noch vor Beginn der Staffel, dass sie sich fürchtet, zu versagen: „Angst habe ich davor, dass ich was mache, was den anderen nicht gefällt.“ Immerhin ist sie die Jüngste und wahrscheinlich auch diejenige mit der wenigsten Erfahrung.

Lena Meyer-Landrut wird heftig kritisiert

Entsprechend böse fällt mitunter auch die Kritik der Fans im Netz aus, zum Beispiels als die Hannoveranerin im Sommer Mark Forsters super-persönliches Lied „Natalie“ zum Besten gab. „Lena hat das Lied echt verhauen“, „Zu behaupten, sie habe Talent, ist nun wirklich übertrieben“ oder „Sorry, aber Lena versaut die ganze Einschaltquote“ ist in den sozialen Netzwerken zu lesen. Klingt ganz so, als hätte sich Lena dieses Mal zu viel vorgenommen...