Lena Meyer-Landrut: Was ist mit ihrem Dekolleté passiert?

Nanu, was ist denn da passiert? Lena Meyer-Landrut trat am Wochenende beim Opernball in Nürnberg auf. Für ihre Fans, die nicht dabei sein konnten, postete die Sängerin auf Instagram ein Foto von sich.

Yesterday's look @alleaugenauf @dogi_ Ein Beitrag geteilt von Lena (@lenas_view) am 16. Sep 2017 um 9:56 Uhr

Das Problem: Offenbar wollte sie ihr Dekolleté etwas aufhübschen und trat dabei in eine fiese Photoshop-Falle. Ihre Brüste wirken uneben, fast als hätten sie Dellen. Schnell wird klar: Diese unnatürliche Form muss das Resultat von Lenas Versuch sein, ihren Busen mittels Photoshop etwas größer wirken zu lassen.

Lena Meyer-Landrut ist gerne dünn!

Lena Meyer-Landruts Fans bemerken den Schummel-Versuch sofort

Lena Meyer-Landruts Fans merken das natürlich sofort. "Diese Bildbearbeitung hast du nicht nötig und sieht nur unnatürlich und albern aus", kommentiert einer ihrer Anhänger das Bild, andere nennen Lenas Schummel-Versuch "peinlich".

Die ersten Bilder vom #opernball in #nürnberg #lenameyerlandrut Ein Beitrag geteilt von LenaMania (@_lenamania) am 15. Sep 2017 um 12:16 Uhr

Ein Wort, das in jedem Fall treffend ist: unnötig. Denn: Nicht nur Lena, sondern auch etliche Fotografen schossen an diesem Abend Fotos auf der Veranstaltung. Und auf denen sieht die 26-Jährige immer toll aus. Allen voran ihr Dekolleté.