Lena Meyer-Landrut zeigt ihren Freund Max auf Instagram!

Wow, dieses Foto ist fast eine kleine Sensation. Lena Meyer-Landrut ist Vollprofi, was ihre Jobs anbetrifft. Und auch in den sozialen Netzwerken verhält sich die hübsche Musikerin höchst professionell. Ihre Jobs stehen liegen im Fokus, private Momente beinhalten nur sie selbst. Zwar ist bekannt, dass sie seit Jahren einen Freund hat, den Basketballer Max von Helldorff, doch Liebes-Selfies oder ausführliche Interviews, in denen Lena Meyer-Landrut intime Details aus ihrer Beziehung mit dem Sportler ausplaudert, gibt es nicht. Bis jetzt. Denn nun hat Lena Meyer-Landrut ihren Freund Max gezeigt, auf Instagram! Damit hatte wohl niemand mehr gerechnet.

Ein von Lena (@lenas_view) gepostetes Foto am 12. Jan 2017 um 3:17 Uhr

Ihre Fans sind ganz begeistert von Lena Meyer-Landrut und ihrem Max

Das verliebte Paar ist nur von hinten zu sehen, gemeinsam urlauben sie derzeit auf Bali. Max von Helldorff hat seinen Arm um seine Freundin gelegt, Lena Meyer-Landrut lehnt sich an ihn. Zu dem Foto schreibt die Sängerin lediglich „you“, dazu ein kleines Herz. Dafür hat sie ihren Liebsten in dem Bild markiert. Ihren Fans hat sie mit diesem süßen Liebesbeweis an ihren Liebsten eine große Freude bereitet, es häufen sich begeisterte Kommentare darüber, dass Lena und Max einfach ein Traumpaar sind. Das klingt doch schon viel besser, als die ständige Kritik, die Lena immer wieder kassiert. Meist geht es dabei um ihren Körper, der letzte Shitstorm, in dem ihre vorgeworfen wurde, sie sei magersüchtig, liegt nicht sonderlich lange zurück. Doch davon lässt sie sich zum Glück nicht großartig beeindrucken. Sie scheint sich nämlich sehr wohl in ihrer Haut zu fühlen.