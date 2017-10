Lena Meyer-Landruth: Seltene Liebeserklärung an ihren Freund!

Lena Meyer-Landruth ohne Social Media? Nicht auszudenken! Die 26-jährige liebt Instagram & Co. und postet in der Regel mehrmals täglich, um ihre Fans auf dem Laufenden zu halten. Nur eines hält sie akribisch aus der Öffentlichkeit heraus: Ihr Liebesleben.

Zwar postete Lena schon einmal ein Foto mit ihrem Freund, um der Welt zu zeigen, dass sie glücklich vergeben ist. Allerdings war er darauf nur von hinten zu sehen und weitere Pärchenbilder blieben aus. Genau deshalb ist das neuste Foto auf Lenas Instagram-Account etwas ganz Besonderes!

Darauf ist zwar nicht viel mehr zu sehen als ihr Fuß neben dem ihres Freundes. Die Zwei waren allem Anschein nach gemeinsam auf einem glamourösen Event – sie in High Heels, er in Anzugschuhen. Doch der schlichte Bildtitel zeigt, wie überglücklich Lena immer noch mit ihrem Max ist. „DU“ und ein rotes Herz-Emoji sprechen Bände.

Auch Max ist von dieser überraschenden Liebeserklärung in aller Öffentlichkeit sehr gerührt und kommentiert das Bild ebenfalls mit einem roten Herz-Emoji. Love is in the air!