Leonard Freier: Schockierender Autounfall!

Was für ein Schock! Am Wochenende fand der alljährliche "Kiss Cup 2017", eine Veranstaltung, bei der viele Promis mitmachen. Einer der auch gerne dabei ist: Bachelor Leonard Freier. Doch ausgerechnet die Sportskanone musste die meiste Zeit auf der Ersatzbank verbringen. Und das aus einem erschreckenden Grund: Er hatte vor wenigen Tagen einen Autounfall!

Leonard Freier: "Ich bin von einem Auto angefahren worden."

Beim "Kiss Cup 2017" beichtete er den schlimmen Unfall: Leonard Freier wurde von einem Auto angefahren! "Ich hab gestern einen kleinen Autounfall gehabt [...]. Ich bin komplett einbandagiert von oben bis unten. Ich bin aus dem Auto ausgetiegen und ich war unachtsam und bin von einem Auto angefahren worden. Dann bin ich auf die rechte Seite gefallen und habe mit ein paar Prellungen und Quetschungen geholt - aber zum Glück nichts gebrochen", erklärt er gegenüber "Promiflash". Wie furchtbar!

Große Sorge um Leonard Freier

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Fans um Leonard Freier sorgen müssen. Erst vor wenigen Wochen hatte er einen Schwächeanfall, als er beim Joggen war. "Ich war beim Joggen im Park am frühen Abend nach einem langen Arbeitstag. Ich hatte die Nacht zuvor wenig geschlafen und an dem Tag auch wenig gegessen. Mein Trainingspartner hat sofort reagiert und den Notarzt gerufen", so Leonard Freier.