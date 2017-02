Leonard Freier: Den Bachelor kann man jetzt mieten

Leonard Freier - ein Mann für gewisse Stunden. Zumindest am Mittwochabend... Der Ex-Bachelor bietet sich seinen Fans jetzt selbst als Special Guest im heimischen Wohnzimmer an, um mit ihnen gemeinsam "Der Bachelor" zu schauen.

Via Facebook machte Leonard jetzt ein Angebot, das viele weibliche Fans nicht ablehnen konnten. " Nächste Woche schaue ich bei euch. Teilt diesen Beitrag und kommentiert warum ich genau zu euch schauen kommen soll und am Mittwoch sitze ich mit Basti bei euch in der Mädelthrunde und wir schauen gemeinsam ", schrieb er. Und tatsächlich kommentierten innerhalb kurzer Zeit über 100 Facebook-User unter seinem Beitrag. Der Ex-Rosenverteiler ist eben noch heiß begehrt.

Es gibt einen Haken an der Sache

Die glücklichen Gewinnerinnen hat Leonard Freier inzwischen auch verkündet. Einen Wehrmutstropfen gibt es allerdings: "Ich muss ja nachts wieder nach Hause kommen", erklärte er. Dabei hätten ihm viele Fans sicher auch nur zu gerne einen Schlafplatz gewährt...

Welche Frau Leonard Freier gerade privat glücklich macht, erfahrt Ihr im Video: