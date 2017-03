Leonard Freier: Einige Bachelor-Girls ziehen eine Show ab!

Bei RTL läuft derzeit die neue Staffel von „Der Bachelor“. Im vergangenen Jahr hat Leonard Freier die große Liebe gesucht, aber die Beziehung mit Leonie ist gescheitert. InTouch Online hat gemeinsam mit Leonard Freier die aktuelle Bachelor-Folge geschaut und er hat uns verraten, was er von der aktuellen Staffel und Sebastian Pannek hält.

Wie ist dein Fazit zur aktuellen Staffel?

Die Mädels sind echt aufregend. Ich denke, dass viele von denen nicht da sind, um Sebastian kennenzulernen, weil da ist eine Menge Show dabei. Aber einige scheinen sich tatsächlich in ihn verliebt zu haben und wirklich Gefühle für ihn zu entwickeln, was ich toll finde. So sollte es auch sein, denn in dem Format geht es ja darum, die große Liebe zu finden. Ich glaube, dass es diesmal wirklich klappen kann, weil Sebastian zu einigen Mädels schon eine große Verbindung hat.

Und wer zieht deiner Meinung nach eine Show ab?

Wer mir etwas leid tut, ist die Kattia. Sie ist sehr authentisch und die Mädels haten sie ordentlich dafür – das hat sie nicht verdient. Sie ist zwar schon etwas anstrengend, aber so ist sie nun mal. Viele werfen ihr zwar vor, dass sie eine Show abzieht, aber ich glaube das nicht.

Wie findest du Sebastian?

Sebastian taut jetzt so langsam auf. Er wird etwas lockerer, er hat auch schon einige Mädels geküsst und hat sich an die Situation gewöhnt. Ich kann es auch voll und ganz verstehen, dass er am Anfang so kühl war. Es ist ja auch merkwürdig, wenn man plötzlich von Kamerateams umgeben ist, wenn man Frauen datet.

Findest du die Staffel bisher nicht zu langweilig?

Als Bachelor ist man ja völlig neu im Fernsehen und hat damit noch keine Erfahrung. Natürlich ist man deshalb auch am Anfang etwas zurückhaltend. Es wirkt dann oftmals langweilig, aber das ist auch völlig normal. Aber ich finde, die Mädels waren von Anfang an schon auf Vollgas. Meine Girls haben sich dagegen ziemlich zurückgehalten. Sebastian wirkte zwar zunächst etwas blass, aber das hat sich jetzt auch gewandelt.

Bist du bald auch wieder im Fernsehen zu sehen?

Ich bin bald in einem ganz tollen Ort und darf für ein neues Format drehen. Mit „taff“ mache ich einen Urlaubsbericht und dafür werde ich mich sogar in Lebensgefahr begeben.