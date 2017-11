Leonard Freier: Große Sorge um seine Gesundheit!

Große Sorge um Leonard Freier! Der Ex-Bachelor sorgte schon in der Vergangenheit für Schlagzeilen um seine Gesundheitszustand. Jetzt sind seine Fans wieder in Angst um den RTL-Star.

Leonard Freier: Krank zum Sport

Bei Instgram postete Leonard Freier ein Foto auf dem Weg zum Sport. Soweit nichts besonderes. Doch wie er selber im Text erklärt, ist er krank. Gefährdet er mit seinem Fitnesswahn seine Gesundheit?

"Nach einem ausgiebigen Essen gehe ich gleich erst mal ne runde sporteln. Da ich noch angeschlagen bin erst mal mit halber Kraft", verkündet Leonard Freier seinen Fans. Die überhäufen ihn sofort mit Kommentaren!

Leonard Freier: Seine Fans haben Angst um ihn

"Ruh dich doch mal aus wenn du krank bist, du machst es dann noch umso schlimmer!" oder "Gestern noch eine Penicillin Infusion und heute schon wieder Sport? Na, ob das die richtige kurative Therapie bei einer Halsentzündung ist?? Da helfen auch die zig Vitamine nicht, um schneller fit zu werden.... Bettruhe wäre wohl mal angebracht", schreiben die Anhänger unter den Post.

Leonard Freier: Zusammenbruch im Park!

Erst im März brach Leonard Freier plötzlich im Park in Berlin zusammen. Er dachte sofort an einen Herzinfarkt! Zum Glück war es aber nur ein Schwächeanfall. "Ich war beim Joggen im Park am frühen Abend nach einem langen Arbeitstag. Ich hatte die Nacht zuvor wenig geschlafen und an dem Tag auch wenig gegessen", verriet er damals gegenüber "Closer".

Der 32-Jährige sollte wirklich besser auf sich aufpassen....