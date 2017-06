Leonard Freier: Ist diese Frau seine neue Freundin?

Ob das wohl beabsichtigt war? Momentan ist nicht so ganz klar, ob Leonard Freier wirklich eine Freundin hat oder noch als Single unterwegs ist. Allerdings heizt er mit seinem aktuellen Instagram-Schnappschuss die Gerüchteküche richtig an.

Ein Beitrag geteilt von Leonard Freier (@leonard.freier) am 12. Jun 2017 um 23:43 Uhr

Darauf ist der 32-Jährige zu sehen, wie er in einem Pool auf Ibiza chillt und in die Ferne blickt. Wer genau hinsieht, erkennt allerdings, dass sich in der Glasscheibe eine Frau spiegelt, die das Foto des ehemaligen Bachelors schießt. Ist Leonard also tatsächlich vergeben oder handelt es sich lediglich um einen Urlaubsflirt?

"Die hübsche Dame/Fotografin hätte sich so positionieren müssen, dass man sie nicht sieht und auch nicht den Rest des Hintergrundes“, merkt ein verwunderter Fan in den Kommentaren unter dem Bild an. Ob es sich bei der unbekannten Frau wirklich um seine neue Flamme handelt, weiß nur Leonard selbst. Bisher hat er sich dazu allerdings noch nicht geäußert.