Leonard Freier: Neue Freundin?

Sie strahlen übers ganze Gesicht und sehen super happy aus! Als in Berlin die Premiere zu "Fast & Furious 8" stattfand, ließ sich auch Bachelor Leonard Freier das Event nicht entgehen: Und er kam nicht alleine! Leonard Freier hatte eine hübsche Blondine dabei. Etwa seine neue Freundin?

Leonard Freier:" Wir genießen den Abend!"

Leonard Freier und seine Begleitung wirken extrem vertraut. Dabei kennen sie sich gar nicht so lange. "Wir haben uns bei einem Shooting kennengelernt und Lea ist heute extra nach Berlin gekommen, um mit mir für meinen neuen Online-Shop zu shooten, ja... und dann genießen wir noch den Abend", verrät er gegenüber Promiflash. So so, ein heißes Date also.

Zwischen Leonard Freier und dem model hat es gefunkt

Zuletzt sorgte Leonard Freier mit der Trennug von Angelina Heger für ordentlich Schlagzeilen.

Angelina Heger & Leonard Freier: Nächtlicher Polizeieinsatz

Jetzt scheint es bei ihm wieder gefunkt zu haben. Und seinem Beuteschema bleibt er offenbar treu: Blond und hübsch muss sie sein. Ob wir die beiden bald schon auf der nächsten Premiere sehen? Man darf gespannt sein...