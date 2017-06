Leonard Freier zieht über die Bachelorette und die Kandidaten her

Leonard Freier zieht über die Bachelorette und die Kandidaten her

Leonard Freier zieht über die Bachelorette und die Kandidaten her - Gewagt, gewagt, Herr Freier. Haben er und seine Kandidatinnen beim Bachelor 2016 wirklich eine so viel bessere Figur gemacht als Jessica Paszka und ihre dreitagebärtigen Seitenscheitel-Boys? Er selbst scheint davon jedenfalls überzeugt zu sein. In seiner Instagram-Story legt er richtig los.

"Schaut ihr euch grad die Bachelorette an? Wenn ja, macht lieber aus. Wenn ihr es noch nicht geschaut habt, dann macht es gar nicht erst an", ist direkt sein erste Kommentar. Leonard Freier weiß nicht, was schlimmer ist "die Bachelorette oder die Kandidaten". Ganz alleine ist er mit der Meinung allerdings nicht. Im Netz wurde bereits viel über die Kandidaten hergezogen. Vor allem das Casting wird auch scharf kritisiert. Die Männer seien alle vom gleichen Typ: Trainiert, getrimmte Bärte und Seitenscheitel.

Leonard Freier mal nicht so glatt gebügelt

Sein Fazit kurz vor Ende der Show: "Die saufen übrigens alle hier, weil sie es sonst nicht ertragen." Auch wenn sich Leonard Freier vielleicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster lehnt, da auch er und seine "Bachelor"-Ladies nicht immer die beste Figur gemacht haben, ist seine Lästerrunde überraschend unterhaltsam, zumal er sich sonst immer relativ glatt präsentiert hat und stets sein Fitnessgeschäft in den Vordergrund stellt.