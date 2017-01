Let's Dance 2017: Alle News, alle Kandidaten

Ab wann kommt Let's Dance 2017?

Ein kleines Jubiläum bei RTL. „Let’s Dance“ feiert seine 10. Staffel. Und darum wird im Jahr 2017 alles anders. Zumindest ein bisschen anders, als in den vorherigen Jahren. So soll die kultige Tanzshow früher als gewohnt starten. Wie „Bild“ erfahren hat, ist die längste „Let’s Dance“-Staffel seit 10 Jahren geplant. Schon am 24. Februar 2017 soll die erste Folge gezeigt werden. Und das auch noch mit einem ganz neuen Konzept.

Let's Dance 2017: Zum Jubiläum wird alles anders!

Normalerweise waren die Promis bereits seit vier Wochen mit intensivem Training beschäftigt, bevor die Show startete. Doch diesmal sollen in der ersten Folge von „Let’s Dance“ die Paare überhaupt erst miteinander bekannt gemacht werden. Und danach wird erst trainiert. Ob sich die Zuschauer da vielleicht sogar auf einen kleinen Einblick in die allerersten Tanzversuche freuen dürfen?

Während die Promis dann fleißig trainieren, strahlt RTL vier Wochen lang Best of- und Special-Ausgaben der beliebten Tanzshow aus. Und erst dann geht „Let’s dance“ so weiter, wie die Zuschauer es kennen, dann wird nämlich endlich getanzt, bis die Sohle glüht. Außer natürlich, RTL hat noch weitere Überraschungen für seine Zuschauer im Handgepäck. Richtig spannend wird auf jeden Fall noch, welche Promis im Jahr 2017 das Tanzbein schwingen werden.

Let's Dance 2017: Sylvie Meis und Daniel Hartwich moderieren wieder

Beim Moderatorenteam setzt RTL auf seine klassische Star-Besetzung. Durch die 10 Staffel von „Let’s Dance“ werden wieder Sylvie Meis und Daniel Hartwich führen. Bereits seit 2011 moderiert Sylvie Meis schon „Let’s Dance“ bei RTL – und dabei wird es auch bleiben.

"Im nächsten Jahr fangen die Vorbereitungen für 'Let's Dance' an, meine achte Staffel als Moderatorin", sagte Sylvie Meis gegenüber „IN“.

Die Moderatorin hatte 2010 noch selber bei „Let’s Dance“ teilgenommen und erreichte den zweiten Platz. Offenbar stehen im kommenden Jahr noch viele weitere Projekte neben „Let’s Dance“ bei ihr an, denn sie hat verraten, dass das Jahr schon jetzt sehr verplant ist. Die neue Staffel von „Let’s Dance“ startet im März bei RTL.

Let's Dance 2017: Wer ist in der Jury?

Auch an der Jury-Besetzung wird sich wohl nichts ändern: Wie bereits in den Vorjahren werden Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge Gonzalez die Kandidaten bewerten.

Let's Dance: Alle Gewinner im Überblick