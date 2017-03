Let's Dance 2017: Angelina Kirsch macht klare Ansage an Bodyshamer

Angelina Kirsch ist wohl die erste Kandidatin bei Let's Dance, die ein paar Pfunde mehr drauf hat, aber diese durch das intensive Tanztraining nicht verlieren darf. Schließlich sind die weiblichen Kurven das Kapital des Curvy-Models. "Zwei bis drei Kilos werden sicher purzeln, aber wir Frauen wissen ja auch, wie schnell die wieder drauf sind", sagt sie gegenüber RTL.

Natürlich tanzt es sich auch für den schmalen Massimo Sinató etwas anders mit einer 1,75m großen 80kg-Frau, als mit einer zierlichen kleinen Tänzerin. Aber der Let's-Dance-Tanzpartner von Angelina Kirsch wird seinem Ruf gerecht und hat auf Nachfrage natürlich auch eine flirty Ansage parat: "Kurvendiskussion war immer mein Thema." Angelina Kirsch spielt den Ball zurück: "Er kann meine Kurven händeln. Also er hat mich im Griff."

Angelina Kirsch: "Dann schau halt weg!"

Aber nicht nur bei Avancen von verheirateten Männern ist das Curvy Model schlagfertig. Auch bei den Hatern, die ein Problem mit ihren weiblichen Kurven haben, nimmt sie kein Blatt vor den Mund und feuert zurück. „Ich war schon immer sehr selbstbewusst und habe auch schon immer gesagt: Wer es nicht sehen will, der muss wegschauen“, sagte sie gegenüber der Zeitschrift IN im Gespräch über ihre "Let's Dance"-Teilnahme.

Im deutschen TV kennen wir Angelina Kirsch erst so richtig seit Oktober 2016. In "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig." bei RTL II war Angelina Jurorin neben Motsi Mabuse, Harald Glööckler und Modelagent Ted Linow. In der Branche der Plus-Size-Models ist sie schon seit einigen Jahren bekannt. 2012 wurde sie in Rom in einem Eiscafé angesprochen und fühlte sich zunächst veräppelt, als der Chef von PLACE Models ihr erklärte, dass er in ihr ein Model sehe. Seither modelte Angelina Kirsch bereits für große Marken wie C&A, H&M und Zalando und eroberte schon die Plus-Size-Laufstege in ganz Europa.