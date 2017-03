Die Tänze sind bei Let's Dance wieder bunt gemischt, nur das Musik-Motto ist vorgegeben. Die 13 Tanzpaare müssen sich der quietschbunten Welt der 80er Jahre stellen. Damit erwarten uns also nicht nur aufregende Tänze, sondern auch eine Menge verrückter Outfits und ein Party Hit nach dem anderen.

Eisschnellläuferin Anni Friesinger-Postma und Profitänzer Erich Klann zeigen einen Tango zu "Twist In My Sobriety" von Tanita Tikaram.

Ex-Brosis-Star Giovanni Zarrella und Profitänzerin Christina Luft tanzen einen Slowfox zu "Your Eyes" von Cook Da Books.

AWZ-Star Cheyenne Pahde und Profitänzer Andrzej Cibis tanzen einen Cha Cha Cha zu "Never Gonna Give You Up" von Rick Astley.

Ex-Teeniestar Gil Ofarim und Profitänzerin Ekaterina Leonova tanzen Salsa zu "Bamboleo" von den Gipsy Kings.

Profiboxerin Susi Kentikian und Profitänzer Robert Beitsch wagen eine Rumba zu "Do You Really Want To Hurt Me" von Culture Club.

Sänger Bastiaan Ragas und Profitänzerin Sarah Latton tanzen eine Rumba zu "Holding Back The Years" von Simply Red.

Curvy Model Angelina Kirsch und Profitänzer Massimo Sinató bringen einen Slowfox zu "Perfect" von Fairground Attraction auf das Parkett.

Schlagerstar Maximilian Arland und Profitänzerin Isabel Edvardsson tanzen eine Salsa zu "Still Haven't Found What I'm Looking For" von Rhythms Del Mundo.

Instagram-Model Ann-Kathrin Brömmel und Profitänzer Sergiu Luca performen einen Jive zu "Nur Geträumt" von Nena.

Comedian Faisal Kawusi und Profitänzerin Oana Nechiti tanzen einen Tango zu "Der Kommissar" von Falco.

It-Girl Chiara Ohoven und Profitänzer Vadim Garbuzov zeigen einen Cha Cha Cha zu "Holiday" von Madonna.

Paralympics-Star Heinrich Popow und Profitänzerin Kathrin Menzinger zeigen einen Slowfox zu "Wonderful Life" von Katie Melua.

Sängerin Vanessa Mai und Profitänzer Christian Polanc zeigen einen Jive zu "Kids In America" von Kim Wilde.