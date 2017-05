Let's Dance 2017: Faisal Kawusi zeigt rassistischen Hass-Brief - Es ist erschreckend, doch es gibt sie: Die Menschen, die so viel Fremdenhass in sich tragen, dass sie sich die Mühe machen, einen Brief zu schreiben, zu drucken, zur Post zu bringen und sogar 70 Cent für eine Briefmarke zu bezahlen. Das alles tun sie dann, um einer fremden Person, die gerade im TV zu sehen ist, zu sagen, wie sehr man sie aus ideologischen Gründen hasst.

Genau so einen Brief hat Faisal Kawusi jetzt, einige Tage nach seinem Let's Dance-Aus, gepostet. Aber sein Job ist es nicht, mit erhobenem Zeigefinger zu belehren, wie schlimm so etwas ist. Nein, sein Job ist Comedian und dementsprechend kämpft er mit Humor dagegen an. Er zeigt den hasserfüllten Brief bei Facebook. Allerdings hat Faisal einige Änderungen vorgenommen.

Faisal Kawusi lässt den Rotstift sprechen

Mit Rotstift sind vor allem die Komma-Fehler angestrichen. Dementsprechend feixt der gebürtige Frankfurter Faisal Kawusi "Ich kann besser deutsch als du." Und dabei sind ihm nicht einmal alle Fehler aufgefallen, die der Hassbrief noch so birgt. So ist ein "ich" hinter dem Komma großgeschrieben. Es fehlen noch weitere Kommata und bei einem "dass" fehlt das zweite "s".

Innerhalb der ersten zwei Stunden wurde der witzige Beitrag von Faisal Kawusi gegen Fremdenhass bereits 150 Mal geteilt, 5500 Mal geliked und rund 800 Mal positiv kommentiert.