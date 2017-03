Let's Dance 2017: Maximilian Arland will sich sein Selbstvertrauen zurückerarbeiten

Er ist gutaussehend, erfolgreich und dürfte bei "Let's Dance" noch weiter Eindruck bei den frauen schinden können. Und doch steht es mit dem Selbstbewusstsein von Maximilian Arland in Liebesdingen nicht ganz so gut. Nach sechzehn gemeinsamen Jahren mit seiner Frau Andreas, hatte sie eine Affäre. Ein Schlag, der Narben hinterlässt.

Maximilian Arland setzt auf "Let's Dance"

Nun, nachdem er Zeit hatte sich davon einigermaßen zu erholen, will Maximilian Arland wieder aktiv etwas für sein Liebesleben und einen Neuanfang tun. Im Gespräch mit "Das Neue" gibt er zu, dass ihm "Let's Dance" dabei ein wenig helfen soll:"Frauen lassen sich auf jeden Fall durch Tanzkünste beeindrucken. Ich hoffe, dass ich durch die Teilnahme selbstbewusster werde. Normalerweise sprechen mich nämlich nur die Frauen an. Vielleicht schaffe ich es danach auch mal, den ersten Schritt zu machen."

Von Torschlusspanik wegen Familiengründung kann bei ihm allerdings nicht die Rede. Maximilian Arland hat noch keine konkreten Familienpläne: "Dieser Wunsch steht nicht auf meiner Liste. Vielleicht kann ja die richtige Frau meine Meinung doch noch ändern.

Das macht insofern natürlich auch Sinn, denn Maximalian Arland hat momentan genug mit sich selbst zu tun und sieht in "Let's Dance" auch die Markierung für ein neues Kapitel in seinem Leben. "Ich wollte einfach einen Neuanfang. Zum Start von 'Let’s Dance' passt das jetzt auch ganz gut", ist er sich sicher. "Ich merke selbst, dass ich immer reifer werde. Maximilian klingt erwachsener. Ich finde, dass es mal Zeit wurde, den kleinen Maxi, der schon 23 Jahre auf der Bühne steht, abzuschaffen."

Maximilian Arland hat Beatrice Egli im Visier

Bis jetzt ist noch nichts über neue Frauen in seinem Leben bekannt. Zwar äußerte er einmal Interesse an Beatrice Egli, doch die ließ ihn dann doch relativ kühl auflaufen. In den nächsten Wochen wird er allerdings wenig Zeit für eine andere Frau außer Tanzpartnerin Isabel Edvardsson haben, denn laut eigener Aussage ist Maximilian Arland nicht der geborene Tänzer und muss sich noch eine Menge hart erarbeiten.