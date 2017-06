Let's Dance 2017: Wer ist euer Gewinner? - So langsam wird die Luft dünner an der Spitze der diesjährigen Promi-Tänzer. Im Halbfinale stehen Angelina Kirsch mit Massimo Sinato, Gil Ofarim mit Ekaterina Leonova, Vanessa Mai mit Christian Polanc und Giovanni Zarrella mit Marta Arndt. Letztere rückte nach, da Sportler Heinrich Popow verletzungsbedingt aufhören musste.

Noch eines dieser Paare wird im Halbfinale am 2. Juni ausscheiden und dann entscheidet sich, wie der diesjährige Gewinner bei Let's Dance wird. Derzeit sieht es nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Gil Ofarim und Angelina Kirsch aus. Denn Giovanni Zarrella musste schon einmal gehen, weil es für die nächste Runde nicht reichte. Ob er es im Halbfinale plötzlich deutlich besser macht, wird sich noch zeigen. Vanessa Mai sei hingegen etwas angeschlagen und habe durch das viele Training zu viel Gewicht verloren.

Nur noch 48 Kilo: Vanessa Mai will nicht weiter abnehmen

Am Ende bestimmt aber auch der Zuschauer, wer in dieser Staffel der Gewinner von Let's Dance wird. Hier bei InTouch Online könnt ihr bereits abstimmen und sehen, welche Star wohl, fernab von ihrer Performance in den Shows, die Stimmen auf seiner Seite hat.