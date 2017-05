"Let's Dance"-Abnehmrekord: Faisal verliert 15 Kilo

Die Kilos purzeln!

Während sich "Let's Dance" in diesem Jahr langsam der Zielgeraden nähert, stellt sich bei den Promi-Kandidaten der Tanzshow ein längst bekannter Effekt ein: Von Woche zu Woche scheinen die Pfunde nur so dahinzuschmelzen!

Pünktlich zur Jubiläumsstaffel ist es einem VIP-Tänzer jetzt gelungen, den alten Abnehm-Rekord gehörig zu knacken: Comedian Faisal Kawusi!

Während der Lindenstraßen-Star Moritz A. Sachs seit 2011 mit zwölf Kilo großer Spitzenreiter in Sachen Gewichtsverlust war, sorgte Faisal jetzt für einen neuen Rekord: Wie er in der Show verriet, speckte er bisher ganze 15 Kilo ab!

Mit seiner erschlankten Silhouette steht der Comedian dabei nicht alleine da, wie eine Kostümbildnerin von "Let's Dance" gerade gegenüber Guten Morgen Deutschland verriet: So verlor auch Musiker Gil Ofarim über die vergangenen Tanzshows ganze sechs Kilo Gewicht.

Es bleibt also spannend, welcher Promi sich weiterhin in die nächste Runde und gleichzeitig in die nächste Gewichtsklasse tanzen kann!