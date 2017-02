Let's Dance: Angelina Kirsch hat Abnehm-Angst

Für Maite Kelly und Thomas Drechsel wurde "Let's Dance" zu einem tollen Abnehm-Erfolg. Beide gingen mit ein paar Kilos mehr auf den Hüften ins Rennen und kamen durch das ständige Tanztraining gut in Form.

Aber was, wenn ein Kandidat das gar nicht will? Für Angelina Kirsch gilt es sogar einen all zu großen Gewichtsverlust zu vermeiden. Das Plus-Size-Model Angelina Kirsch bangt schon um ihre Kurven. Schließlich sind sie ihr Kapital. Wenn die Pfunde purzeln, gefährdet sie damit ihren Job.

Derzeit macht Angelina Kirsch sich aber noch keinen all zu großen Kopf darum. Doch ihr ist bewusst, dass sie gegen den Gewichtsverlust arbeiten muss. "Ich hoffe, dass die Kurven an Ort und Stelle bleiben. Sonst gibt es halt jeden Abend Currywurst", gesteht sie gegenüber RTL.

Das ist mal etwas ganz neues bei "Let's Dance". Viele Teilnehmer in den letzten neun Staffeln waren dann doch recht dankbar für den Effekt, den das Tanztraining auf ihre Form hatte. So konnte wir schon heftige Vorher-Nachher-Effekte innerhalb einer Staffel beobachten.

Angelina Kirsch: "Ich will mich für keinen Job verbiegen und abnehmen"

2012 wurde sie in Rom von einem Modelagenten angesprochen und sagte aber zunächst ab. "Ich dachte, er würde mich als dünnes Model haben wollen und weil für mich immer schon feststand, dass ich mich für keinen Job verbiegen und abnehmen möchte, sagte ich ab", verrät sie in der Lisa. Doch der Agent von PLACE Models hatte genau nach einem Model wie ihr gesucht, so wie sie war, mit den Maßen 105-76-113.

Seither wurde Angelina Kirsch zu einem der erfolgreichsten Curvy-Models. Seit ihrem Auftritt als Jurorin in der Castingshow "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig" ist Angelina Kirsch auch einem breiteren Publikum bekannt.