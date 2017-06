Let's Dance: Angelina Kirsch hat kein Problem mit Beauty-OPs - Das scheint auf den ersten Blick etwas widersprüchlich. Ihre Message ist klar formuliert: Fühlt euch wohl wie ihr seid und lasst euch nichts anderes einreden. Angelina Kirsch liebt ihre Kurven und will keine davon verstecken und doch ist sie offen für Beauty OPs.

Let's Dance: Angelina Kirsch hat Abnehm-Angst

"Ich habe nichts gegen Botox und Schönheits-OPs", sagt sie offen in der Gala. Und das, nachdem sie zuvor noch erklärte: "Tatsächlich sehe ich an meinem Körper keine Problemzone. Ich liebe alle Dellen und Falten an mir. Wichtig ist es, mit sich selbst im Reinen zu sein." Das mag nicht so wirklich zusammenpassen, doch Angelina Kirsch hat eine gute Erklärung dafür. "Ich denke, das wichtigste ist, dass wir uns in unserer Haut wohl fühlen. Wie wir dieses Ziel erreichen, bleibt jedem selbst überlassen", erklärt Angelina Kirsch.

Mit Kurven und Pfunden ins "Let's Dance"-Finale

Bei "Let's Dance" konnte Angelina Kirsch die gesamte 10. Staffel zeigen, dass sie sich mit ihren Rundungen auch in knappen Outfits pudelwohl und sexy fühlt, sondern, dass man auch mit ein paar Kilos mehr ungehindert starke sportliche Leistungen vollbringen kann. Lediglich das Publikum scheint mehr mit Vanessa Mai und Gil Ofarim mitzufiebern. Das ist aber auch wenig überraschend, denn beide sind schon deutlich länger im TV-Business tätig und haben dementsprechend auch eine größere Fangemeinde.