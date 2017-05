"Let's Dance"-Angelina Kirsch: Schwieriger Start als Curvy Model

Bei "Let's Dance" schwebt sie von Show zu Show eleganter über die RTL-Bildschirme - doch die ersten Schritte bis hin zum erfolgreichen Curvy Model waren für Angelina Kirsch eher holprig.

In der gestrigen Live-Show von "Let's Dance" stand für die sechs verbleibenden Promis Großes an: Die VIP-Kandidaten mussten ihre persönlichen "Magic Moments" aufs Parkett bringen.

An der Seite von Massimo Sinato begeisterte Angelina Kirsch in einem Freestyle zu Christina Aguileras "Beautiful" dabei nicht nur das Publikum, sondern ließ auch bei Jurorin Motsi Mabuse vor Rührung die Tränchen kullern.

Eine emotionale Performance - und bereits in den Proben verriet die 28-Jährige, dass sich ihr magischer Moment um den steinigen Start ins Modelleben drehte:

"Es war in Italien. Als ich in einem Eis-Café saß, spricht mich auf einmal jemand an: 'Ich wollte Dich fragen, ob Du nicht Model werden willst'."

Eine Entscheidung, die Angelina Kirsch alles andere als leicht fiel:

"Er musste mich ein halbes Jahr lang überreden, in seine Agentur zu kommen“, erklärte die Blondine weiter.

Doch ausgerechnet von Seiten ihrer besten Freundin schlug Angelina damals Kritik entgegen: Sie habe noch nie ein "fettes Supermodel" gesehen, erinnterte sich die 28-Jährige.

Allen Widerständen zum Trotz hat sich der Mut der hübschen Blondine heute längst ausgezahlt: Neben ihrer erfolgreichen Karriere als Curvy Model konnte sich Angelina Kirsch auch am gestrigen "Let's Dance"-Abend wieder stolze 28 Punkte und damit einen Platz unter den letzten Top-Fünf-Kandidaten sichern!