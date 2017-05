Let's dance-Ausstieg: Heinrich Popow ist raus!

Ihn hätte man gerne auf dem Siegertreppchen gesehen, doch es hat sich ausgetanzt. Heinrich Popow überrascht mit seinem plötzlichen „Let’s dance“-Ausstieg, aus gesundheitlichen Gründen muss der Publikumsliebling raus aus der Show. Der Leichtathlet und Paralympics-Sieger erklärt „Bild“ gegenüber: „Ich hätte weitergetanzt, bis ich nicht mehr kann, wäre noch auf allen vieren auf die Tanzfläche gekrochen. Aber das Tanz-Aus ist eine vernünftige Entscheidung der Ärzte, um Folgeschäden zu vermeiden.“

Heinrich Popow berichtet von Schlägen beim "Let's Dance"-Training

Der unfreiwillige Ausstieg von Heinrich Popow hatte sich schon angedeutet

Das „Let‘s dance“-Aus von Heinrich Popow hatte sich schon leise angekündigt, sein hatte Bein schon von Anfang an Probleme gemacht: „Die ersten zwei Trainingstage war bei mir alles kaputt. Ich bin bei der Anbindung mit meinem puren Fleisch im Karbon drin. Und die Haut ist an den Knochen dünn wie Papier.“ Zu dem Zeitpunkt sagte schon seine Tanzpartnerin Kathrin Menzinger: „Sobald ich merke, dass es am Bein wund und blutig ist, hören wir auf.“

Giovanni Zarrella wird für Heinrich Popow tanzen

Dabei wollte Giovanni Zarrella letzte Woche noch Heinrich Popow seinen Platz überlassen. Durch das Ausscheiden des Sportlers rückt der Sänger nun wieder nach. Seine Freude darüber ist etwas getrübt: „Es tut mir wahnsinnig leid, dass Heinrich das Kapitel ‚Let’s Dance‘ auf diese Weise beenden muss. Er hat eine großartige Leistung erbracht. Ich werde mein Bestes geben, auch für Heinrich.“

Nun bleibt abzuwarten, wie weit Giovanni Zarrella kommen wird. Heinrich Popow wird seinen „Let’s dance“-Kumpel ganz sicher aus dem Zuschauerraum kräftig unterstützen.