Manchmal kann man sich eben doch um Kopf und Kragen reden bei „Let’s dance“. Faisal Kawusi galt bislang als einer der Publikumslieblinge. Hauptberuflich Comedian, dazu ein paar Wohlfühlpfunde zu viel in der Körpermitte, das mögen die RTL-Zuschauer. Zudem ist sich Faisal Kawusi seiner Schwächen bewusst und kann gar nicht aufhören, seine zierliche Tanzpartnerin Oana Nechiti für ihre Geduld mit ihm und ihren Einsatz abzufeiern. Finden „Let’s dance“-Zuschauer eigentlich richtig gut. Und auch die Tatsache, dass Faisal Kawusi dem spitzzüngigen Juror Joachim Llambi die Stirn bietet, sorgte bislang eigentlich für Applaus. Doch gerade die Kabbeleien mit Llambi könnte dem sympathischen Kandidaten nun das Genick brechen.

Let's Dance 2017: Faisal Kawusi ist der Geheimfavorit der Jubiläumstaffel!

Die Situation zwischen Faisal Kawusi und Joachim Llambi ist eskaliert

In der letzten Ausgabe von „Let’s dance“ ist die Situation dann eskaliert. Vielleicht war es ein spöttischer Spruch zu viel von Joachim Llambi, was die Figur von Faisal Kawusi anbetrifft. Der sonst so lockere Komiker blaffte den Juror an: „Kein Problem, Herr Llambi, solange ich das Publikum habe, kann ich auf Sie scheißen!“ Und genau da wird es kritisch. Natürlich haben sich viele auf die Seite von Faisal Kawusi geschlagen, seine Wortwahl wurde trotzdem kritisiert. Und teilweise musste er sich sehr heftige Kritik gefallen lassen. Gut möglich, dass er nun ein paar Fans weniger hat. Dabei braucht er Fans, mit der Hilfe von Joachim Llambi wird Faisal Kawusi nämlich garantiert nicht in die nächste Runde kommen. Der ist eh sehr sparsam mit seinen Punkten und könnte Faisal Kawusi damit letztendlich das Genick brechen.