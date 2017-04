Let's Dance: Faisal Kawusi hat schon ordentlich abgespeckt!

Wenn er übers Tanzparkett fegt, jublen die Zuschauer: Faisal Kawusi ist nicht nur einer der beliebtesten Kandidaten bei "Let's Dance", sondern auch der vielleicht auffälligste. Denn trotz einiger Extra-Kilos, geht der Comedian immer richtig ab. Und die viele Bewegung zahlt sich aus: Denn bei Faisal Kawusi purzeln die Pfunde!

Faisal Kawusi hat schon 7 Kilo verloren

Am Samstag performte Faisal Kawusi mit der Ironie, die seine Fans so lieben. Denn er tanzte ausgerechnet zu dem Song "Schüttel deinen Speck!" Doch von dem hat der 25-Jährige immer weniger. Seit einigen Wochen trainiert er hart, um bei "Let's Dance" weiterzukommen. Und das hat Auswirkungen auf seinen Body. „Mittlerweile gucke ich sogar gern in den Spiegel. Um die sieben Kilo hab’ ich schon runter“, freut er sich im "Bild"-Interview. Sein aktuelles Gewicht kennt er aber nicht: „Ich wiege mich nicht.“

Faisal Kawusi mausert sich zum Publikumsliebling

Für Faisal Kawusi war von vornherein klar, dass er in dieser Staffel von "Let's Dance" vielleicht der unbekannteste Kandidat ist. Doch er hat sich sehr schnell zum Liebling gemausert. „Ich bin schon so dieser Verrückte, die treibende Kraft, die ein bisschen Quatsch reinbringt“, lacht der 1,90 Meter-Mann. Und das zahlt sich aus. Denn die Zuschauer lieben ihn. Und auch was die Punkte steigert sich Faisal Kawusi immer mehr. Wer weiß, vielleicht schafft er es so ja bis aufs Siegertreppchen...