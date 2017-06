Let's Dance Gil Ofarim: Kommt bald schon Baby Nr. 3?

Bei "Let's Dance" gibt Gil Ofarim alles! Mittlerweile hat es der Sänger sogar bis ins Halbfinale geschafft - und das er der "Let's Dance"-Sieger 2017 wird, ist nicht ausgeschlossen! Von Anfang gab Gil Ofarim Vollgas und wurde als heißer Favorit gehandelt. Doch auch ohne die "Let's Dance"-Krone hat er den Hauptgewinn schon gemacht.

Gil Ofarim will fünf Kinder haben

Privat hat Gil Ofarim das ganz große Glück nämlich mit seiner Ehefrau Verena gefunden. Das Paar ist seit 2014 verheiratet. 2015 krönte das Glück ihr Sohn Leonard, Anfang 2017 folgte Baby Nr. 2, Tochter Anouk. Die beiden Kids sind der ganze Stolz der Familie. Und für Gil Ofarim gibt es nichts schöneres als Papa zu sein! "Klar, gibt es die Momente in denen du dir denkst „Oh, nicht schon wieder“, wenn er nachts wieder wach wird weil er zahnt oder Fieber hat. Aber auch das gehört dazu und auch das ist großartig. Wenn er dann in deinem Arm liegt, sich an deine Schulter lehnt, sich beruhigt, dich ansieht und kurz grinst, dann stimmt dieser bescheuerte Satz „Und dann war alles vergessen“, schwärmte Gil im vergangenen Jahr im Interview.

Und wie es aussieht, werden Leonard und Anouk nicht die einzigen Kids in der Familie bleiben. Denn vor wenigen Jahren erklärte Gil Ofarim im Interview noch ganz offen, dass er insgesamt fünf Kinder haben will! Ob da also bald schon wieder Nachwuchs im Hause Ofarim ansteht? Man darf gespannt sein!

Gil Ofarim: Affären-Gerüchte um Tanzpartnerin Ekaterina Leonova

Doch bevor der Nachwuchs kommt, konzentriert sich Gil Ofarim weiterhin auf "Let's Dance". Auch, wenn ihm die Teilnahme nicht nur Gutes gebracht hat. Von Anfang an wurden nämlich Gerüchte laut, Gil Ofarim hätte eine Affäre mit Tanzpartnerin Ekaterina Leonova. Gerüchte, die vor allem die Ehefrau des Sängers belasten. "Wenn so Gerüchte aufkommen ist das nie schön, wenn man mit kleinem Kind alleine ist. Ich bin dann mit Situationen überfordert, frage mich, warum muss sowas sein - das ist einfach unschön", so Verena gegenüber RTL. Doch gemeinsam stehen die beiden auch das durch...