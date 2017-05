Let's Dance: Giovanni Zarrella rechnet mit seiner Konkurrenz ab!

Eigentlich sollte für Giovanni Zarrella am Freitag endgültig Schluss bei "Let's Dance" sein. Er stand als letzter mit Heinrich Popow vor Daniel Hartwich und Sylvie Meis und wartete auf die Verkündung. Heinrich kam weiter, Giovanni Zarrella musste seine Tanzschuhe einpacken und die Sendung verlassen. Doch dann die überraschende Wende: Heinrich Popow verkündete in dieser Woche, dass er aus gesundheitlichen Gründen "Let's Dance" verlassen muss. Und Giovanni bekommt eine neue Chance. Doch wie gehen wohl seine Konkurrenten mit dem Comeback um?

Nach seinem Show-Aus disste Giovanni Zarrella seine Konkurrenten

Als Giovanni Zarrella am vergangenen Freitag das Parkett verlassen musste, verabschiedete er sich von allen - und zwar ganz öffentlich bei Instagram. Doch seine Worte dürften so manche nicht so gerne lesen! Denn in seinem Abschiedspost disst er ganz öffentlich die übrig gebliebenen Promis!

"Kommen wir zu meinen Kollegen. Danke. Anfangs war es eine große Party. Jeder lag sich in den Armen. Dann kommt man dem Ziel näher und der Ehrgeiz und die steigende Aufmerksamkeit können einem böse Streiche spielen. Anstand, Würde, Respekt und Geradlinigkeit sind mir stets gute Wegbegleiter. Vergesst auch ihr diese nicht. Sehen uns im Finale. Freue mich auf euch", schreibt Giovanni Zarrella. Autsch!

Giovanni Zarrella: Lob für die Jury

Für die Jury hat Giovanni Zarrella hingegen nur gute Worte. Doch auch im Kommentar an Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez, kann er sich einen bösen Seitenhieb an die Stars nicht verkneifen. "Egal wie der Ton und die Beurteilung manchmal ausfällt - ihr meint es stets gut und wollt uns immer nur besser machen. Ich habe das verstanden. Andere vielleicht nicht. Das ist EUER zuhause. Wir sind nur Gäste. Danke für eure Gastfreundschaft."

Jetzt ist Giovanni Zarrella plötzlich wieder mit seiner Konkurrenz vereint. Ob die ihn alle nach diesen Worten herzlich in Empfang nehmen, ist wohl fraglich...