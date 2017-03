"Let's Dance": Giovanni Zarrella springt für Pietro Lombardi ein

Pietro Lombardi sollte in dieser Staffel eigentlich bei „Let’s Dance“ das Tanzbein schwingen, doch der Sänger hat sich eine böse Fußverletzung zugezogen – und fällt für die komplette Staffel aus.

Lange wurde gerätselt, wer für Pietro Lombardi jetzt bei „Let’s Dance“ einspringen wird. Sein Nachfolger ist nun offenbar geklärt! Demnach soll Giovanni Zarrella jetzt über das Tanzparkett fegen, wie die „Bild“-Zeitung berichtet.

Die schlechtesten Chancen dürfte der Moderator nicht haben, denn er war Mitglied in einer Boyband und war Kandidat in der Sat.1-Tanzshow „Yes, we can dance“. Er selber und RTL wollten sich dazu aber noch nicht äußern. Die neue Staffel von „Let’s Dance“ startet am 17. März bei RTL.