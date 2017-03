"Let's Dance": Große Sorge um Bastiaan Ragas

Große Sorge um "Let's Dance"-Kandidat Bastiaan Ragas! Der Sänger musste kurz vor der ersten Tanzshow operiert werden und darf deswegen nicht trainieren! Fällt er etwa auch bei der ersten Show raus?

Bastiaan Ragas: Blinddarmentzündung!

Der "Caught in the Act"-Star kam mit einer Blinddarmentzündung ins Krankenhaus und musste operiert werden. MIttlerweile ist er aus dem Krankenhaus raus und ist wieder bei seiner Frau in Amsterdam. An Training ist aber nicht zu denken, denn Bastiaan Ragas hat immer noch Schmerzen. Doch seinen Humor hat er nicht verloren. "Als ich meiner Frau gesagt habe, dass ich bei "Let's Dance" mitmache, war sie natürlich froh – auch weil sie gehört hat, dass ich sieben oder acht Kilo abnehme. Aber jetzt geht es natürlich noch ein bisschen schneller, weil ich schon drei Tage nichts gegessen habe", witzelt er gegenüber RTL. Doch auch wenn Bastiaan über die Situation lachen kann, ist die Lage ernst - denn seine Teilnahme bei "Let's Dance" steht auf dem Spiel!

"Ich hätte eigentlich die ganze Woche mit Sarah trainiert, aber jetzt geht das noch nicht und ob ich am Freitag tanzen kann, entscheidet der Arzt", erklärt Bastiaan Ragas traurig. Denn er wäre super gerne dabei, betont er! Und auch seine Tanzpartnerin Sarah Latton ist niedergeschlagen: "Ich sehe da wirklich ein großes Potenzial und vor allem: Was ich sehe ist seine Lust und sein Spaß am Tanzen und an der Bewegung. Ich habe lange nicht mehr bei einem Training bei '"Let's Dance" so viel gelacht wie mit ihm. Es ist einfach super, wir sind ein super Team. Ich bin so traurig, wenn das nicht klappt. Es berührt mich sehr und ich wünsche mir wirklich sehr, dass wir an den Start gehen können."

Pietro Lombardi musste "Let's Dance" schon verlassen

Bastiaan Ragas wäre der zweite Kandidat, der nicht mittanzen kann! Schon Pietro Lombardi musste wegen einer Fußverletzung ausfallen. Ob dem Musiker nun das gleiche Schicksal winkt, entscheidet sich erst einen Tag vor der Show...