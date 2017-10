"Let's Dance": Jens Büchner soll dabei sein!

Mit der Teilnahme am Dschungelcamp ging für Jens Büchner ein großer Traum in Erfüllung. Nimmt der Kult-Auswanderer bald am nächsten großen TV-Projekt teil?

Jens Büchner soll nämlich angeblich bei "Let's Dance" dabei sein, wie die "In" aus Produktionskreisen erfahren haben will. Er soll demnach der erste Kandidat sein, welcher das Tanzbein im kommenden Jahr schwingen wird.

Im Dschungelcamp zeigte sich Jens Büchner von seiner emotionalen Seite - ob er nun bald wirklich übers Parkett fegen wird? Und was dazu wohl Daniela sagen wird?

Bisher hat RTL noch keine Namen offiziell bestätigt - der Sender gibt im Normalfall erst kurz vor Staffelstart die Kandidaten bekannt. Ob Jens Büchner also wirklich bei "Let's Dance" dabei ist, werden wir wohl dann offiziell erst im nächsten Jahr erfahren.