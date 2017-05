Was geht denn da? Es gehört schon fast zum guten Ton, dass den „Let’s dance“-Teilnehmern Liebschaften angedichtet werden. Warum sollte es bei Heinrich Popow und Kathrin Menzinger anders sein? Sie ist Single und sein Beziehungsstatus ist nicht wirklich bekannt. Er soll wohl Single sein. Zumindest kursierte kürzlich noch das Gerücht, dass Heinrich Popow via Tinder nach der großen Liebe sucht. Ein Profil von einem 33-jährigen Herrn der sich Hein nennt und dessen Profilbild viel Ähnlichkeit mit Heinrich Popow hat, sorgte für Verwirrung. Doch der Sportler dementierte via Facebook, bei Tinder aktiv zu sein. Das heißt aber nicht, dass er nicht für seine Tanzpartnerin frei sein könnte.

Rebecca Mir & Massimo Sinató: Sie sind ein Paar

Heinrich Popow und Kathrin Menzinger wären nicht das erste „Let’s dance“-Paar

Heinrich Popow und Kathrin Menzinger wären auch nicht das erste „Let’s dance“-Paar, bei dem es funkt. Das Paradebeispiel sind wohl Rebecca Mir und Massimo Sinato. Das Model nahm im Jahr 2012 an der RTL-Show teil und fand in ihrem Tanzpartner die Liebe ihres Lebens. Und das obwohl sie eigentlich mit Schauspieler Sebastian Deyle liiert war. Massimo Sinato war ebenfalls nicht frei, er war sogar verheiratet. Ihr Liebesouting sorgte für einen kleinen Skandal und bis heute muss Rebecca Mir sich ab und an Kritik gefallen lassen. Das Paar hat sich jedoch nie beirren lassen und 2015 ganz romantisch auf Sizilien geheiratet. Und was nun tatsächlich bei Heinrich Popow und Kathrin Menzinger Sache ist, seht ihr HIER im VIDEO: