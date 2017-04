Let's Dance: Show-Aus für Christina Luft!

"Let's Dance"-Tänzerin Christina Luft hat in der aktuellen Staffel einfach kein Glück! Nachdem sie in der Kennenlern-Show nicht tanzen konnte, weil hr Promipartner Pietro Lombardi wegen einer Fußverletzung ausfiel, kommt nun die nächste Hiobsbotschaft! Christina Luft hat sich ebenfalls verletzt und kann in der fünften Show nicht mittanzen!

"Let's Dance": Christina Luft hat sich am Fuß verletzt

Wie RTL berichtet, ist Christina Luft bei den Proben mit dem falschen Fuß aufgekommen und sich hat verletzt. Nun muss sie in der heutigen Show aussetzen. Auch für ihren Tanzpartner Giovanni Zarrella dürfte das ein riesen Schock sein! Eigentlich sollten die beiden heute einen Contemporary zu "Sound of Silence" von Disturbed aufs Parkett legen. Doch nun muss der Sänger auf seine Partnerin verzichten. Immerhin: Giovanni Zarrella darf heute Abend trotzdem mittanzen. Profitänzerin Marta Arndt springt für Christina Luft ein. Doch einfach wird es sicher nicht. Giovanni muss sich nach dem langen Training schließlich plötzlich auf eine andere Partnerin einstellen. Ob er das ohne Probleme schafft?

Muss Christina Luft ganz aussetzen?

Wie schlimm die Verletzung von Christina Luft ist, ist nicht bekannt. Es wird sich wohl noch zeigen, ob sie nur in der fünften Show ausfällt oder sogar die ganze Staffel verlassen muss.

Überhaupt scheint es, als wäre in dieser Staffel der Wurm drin. Denn die Tänzerin ist längst nicht die Erste, die mit einer Verletzug zu kämpfen hat! Als erster fiel Pietro Lombardi wegen einer Fußverletzung aus - und das noch vor Beginn der Staffel. Dann musste Bastiaan Ragas wegen einer Blinddarmentzündung das Bett hüten und zum Schluss litt auch Gil Ofarim an Schmerzen im Fuß. Jetzt trifft es Christina Luft...