Let's Dance-Star Christina Luft: Trennung nach 12 Jahren!

Dieses Jahr läuft für "Let's Dance"-Profi Christina Luft alles andere als gut! Nach dem sie bei der Tanzshow erst keinen Partner hatte und später durch eine Verletzung ausscheiden musste, meldet sie sich jetzt auch noch mit traurigen Nachrichten aus ihrem Privatleben zurück. Christina Luft hat sich von ihrem Verlobten Evgeny Vinokurov privat und auch beruflich getrennt!

Christina Luft: Beziehungs- und Tanz-Aus!

Bei Instagram machte Christina Luft die traurigen Neuigkeiten offiziell. Denn sie und ihr Verlobter haben nicht nur ihre Beziehung beendet, auch als Tanzpaar wird es sie nach 12 Jahren nicht mehr geben. "An dieser Stelle möchte ich etwas ansprechen, dass mir auf der Seele brennt. 12 Jahre hatten Evgeny und ich eine erfolgreiche und wunderbare Tanzpartnerschaft, die uns gegenseitig inspiriert und stark gemacht hat. Auch wenn dieses Kapitel sein Ende findet bleiben wir voll gegenseitigem Respekt und Dankbarkeit füreinander", schreibt sie dort voller Emotionen. Und weiter: "Wir wünschen uns gegenseitig alles Glück der Welt und verbleiben in großer Dankbarkeit voreinander."

Ein Beitrag geteilt von Christina Luft (@christinaluft) am 16. Jul 2017 um 4:31 Uhr

Christina Luft: Trennungsgrund?

Was nach 12 Jahren zu der Trennung geführt hat, ist nicht bekannt. Doch Christina Luft und ihr Ex-Verlobter Evgeny Vinokurov gehen im Guten auseinander. Das wird nicht nur aus den Worten der "Let's Dance"-Tänzerin deutlich. Auch Evgeny hat nur gute Worte für seine Ex. Unter dem Post kommentiert er: "Danke dir für alles was du für mich warst. Du bist eine tolle Tänzerin, toller Mensch, toller Freund etc. Ich wünsche mir sehr dass du glücklich wirst."

Nun sucht Christina Luft bereits einen neuen Tanzpartner. Und wer weiß, vielleicht ist der auch gleichzeitig Mr. Right....